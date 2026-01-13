5 φράσεις που λένε τα χειριστικά άτομα, όταν προσπαθούν να ελέγξουν μια κατάσταση

Οι χειριστικοί άνθρωποι έχουν την ικανότητα να επηρεάσουν μια κατάσταση - χωρίς κανένας να πάρει χαμπάρι τίποτα.

Οι χειριστικοί άνθρωποι δεν διατυμπανίζουν την ταυτότητά τους, δεν απειλούν και συνήθως δεν δείχνουν το πραγματικό πρόσωπό τους από την αρχή. Αντίθετα, χρησιμοποιούν λέξεις και φράσεις που μοιάζουν αθώες, αλλά έχουν τη δύναμη να μπερδέψουν, να αποδυναμώσουν και να κάνουν τον άλλον να αμφιβάλλει για τον εαυτό του. Έτσι, ο έλεγχος περνά σιγά-σιγά στα χέρια τους.

Το πιο δύσκολο δεν είναι να αναγνωρίσεις τη χειριστική συμπεριφορά εκ των υστέρων, αλλά τη στιγμή που συμβαίνει. Γιατί τότε, όλα φαίνονται «λογικά», «αθώα» ή ακόμα και δικαιολογημένα. Παρακάτω, θα βρεις πέντε φράσεις που χρησιμοποιούν συχνά τα χειριστικά άτομα, όταν προσπαθούν να ελέγξουν μια κατάσταση και θα μάθεις τι πραγματικά κρύβεται πίσω από αυτές.

