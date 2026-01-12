Ποιοι είναι οι Basij; Η τρομακτική ομάδα πολιτοφυλακής του Ιράν

Φόβοι πως οι Basij θα κατέβουν, και πάλι, στους δρόμους, προκαλώντας νέες αιματοχυσίες. Η ιστορία της σύστασης και δράσης τους.

Κλιμάκωση της βίας στο Ιράν θα προκύψει σε περίπτωση που υλοποιηθεί το αίτημα βουλευτών προς τον υπουργό Πληροφοριών να κατεβάσει στον δρόμο την ομάδα πολιτοφυλακής Basij για περιπολίες.

Περισσότερα από 500 είναι τα άτομα που έχουν χάσει τις ζωές τους στον τελευταίο γύρο αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, με την κυβέρνηση της χώρας, όμως, να ισχυρίζεται πως «όλα είναι υπό έλεγχο».

