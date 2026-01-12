Η adidas αποκαλύπτει τα νέα Predator και F50 με πρωταγωνιστές Bellingham και Yamal

Η adidas παρουσιάζει το νέο football boot pack για τη σεζόν Spring / Summer 2026, αποκαλύπτοντας τις τελευταίες εκδόσεις των Predator και F50. Με κεντρικό μήνυμα το «choose one», η adidas καλεί ποδοσφαιριστές σε όλο τον κόσμο να διαλέξουν πλευρά — είτε Team Predator είτε Team F50.

Στο επίκεντρο της καμπάνιας βρίσκονται δύο από τις πιο επιδραστικές φιγούρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο Jude Bellingham, το απόλυτο πρόσωπο του ελέγχου και της ακρίβειας, ηγείται του Team Predator, ενώ ο Lamine Yamal, σύμβολο ταχύτητας και απρόβλεπτης δημιουργίας, εκπροσωπεί το Team F50. Μαζί πρωταγωνιστούν σε ένα film που αναδεικνύει τις δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στο σύγχρονο παιχνίδι, από την ψύχραιμη διαχείριση μέχρι την εκρηκτική, δημιουργική δράση στο γήπεδο.

Ενωμένα στη συνολική τους επιρροή στο παιχνίδι, αλλά ξεκάθαρα διαφορετικά στον ρόλο τους, τα δύο μοντέλα απευθύνονται σε διαφορετικούς τύπους παικτών. Το Predator Elite FT έχει σχεδιαστεί για απόλυτο έλεγχο, δίνοντας τη δυνατότητα στους παίκτες να εκτελούν με ακρίβεια στις πιο απαιτητικές στιγμές. Αντίθετα, το F50 Elite είναι φτιαγμένο για εκείνους που αμφισβητούν τα όρια, πιέζουν τον εαυτό τους και δημιουργούν στιγμές απρόβλεπτης λάμψης.

Το νέο Predator Elite FT εξελίσσεται για να καλύψει τις ανάγκες του σύγχρονου ποδοσφαιριστή, ενσωματώνοντας το NANOSTRIKE+, ένα επανασχεδιασμένο mesh upper που συνδυάζει απαλότητα, ελαφριά αίσθηση και ενσωματωμένα στοιχεία grip για ακρίβεια στο χτύπημα. Η εμβληματική fold-over tongue δημιουργεί καθαρή επιφάνεια επαφής με την μπάλα, ενώ η STRIKEFRAME soleplate, με ανανεωμένη διάταξη studs, προσφέρει αυξημένη πρόσφυση και περιστροφική ευελιξία. Η επιστροφή του POWERSPINE ενισχύει τη σταθερότητα στο midfoot για πιο δυνατά και ελεγχόμενα χτυπήματα. Σχεδιαστικά, το Predator ξεχωρίζει με έντονο κόκκινο μπροστά, λευκό midfoot και heel, και τις χαρακτηριστικές τρεις ρίγες εμπνευσμένες από το original Predator Precision.

Το νέο F50 Elite παρουσιάζεται σε ένα δυναμικό colourway, με lucid lemon στη φτέρνα που μεταβαίνει σε λευκό προς το μπροστινό μέρος, αποτυπώνοντας την αίσθηση της ταχύτητας. Το FIBERTOUCH upper προσφέρει ελαφριά υποστήριξη και cushioning μόνο όπου χρειάζεται, ενώ το SPRINTWEB, ένα high-definition 3D texture, έχει σχεδιαστεί για βελτιωμένο έλεγχο της μπάλας σε υψηλές ταχύτητες. Η COMPRESSIONFIT tunnel tongue εξασφαλίζει σταθερό lockdown, ενώ το SPRINTFRAME 360 υποστηρίζει εκρηκτική επιτάχυνση και γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης.

Ο Sam Handy, GM Football στην adidas, δήλωσε: «Με αυτή την καμπάνια θέλουμε να πυροδοτήσουμε μια συζήτηση που βρίσκεται στον πυρήνα της ποδοσφαιρικής κουλτούρας. Αυτά τα μοντέλα εκπροσωπούν δύο αντίθετες δυνάμεις που καθορίζουν το σύγχρονο παιχνίδι: την απόλυτη ταχύτητα και τον απόλυτο έλεγχο. Στόχος μας είναι να δώσουμε σε κάθε παίκτη τη δύναμη να παίξει με τον δικό του τρόπο και να διαλέξει τη δική του πλευρά».

Ο Jude Bellingham ανέφερε ότι το Predator του επιτρέπει να ελέγχει το παιχνίδι και να εκφράζει την ακρίβεια και τη συγκέντρωση που χαρακτηρίζουν το στυλ του, ενώ ο Lamine Yamal τόνισε πως το F50 του δίνει την αυτοπεποίθηση να είναι απρόβλεπτος, να παίρνει ρίσκα και να δημιουργεί «ένα όμορφο χάος» στο γήπεδο.

Τα Predator θα φορεθούν από παίκτες όπως οι Jude Bellingham, Trent Alexander-Arnold, Pedri, Alessia Russo και Aitana Bonmatí, ενώ τα F50, μαζί με τον Lamine Yamal, θα φορέσουν οι Ousmane Dembélé, Florian Wirtz, Vicky López και Trinity Rodman.

Τα F50 Elite με τιμή 270 € και τα Predator Elite Fold-Over Tongue με τιμή 280 € είναι διαθέσιμα από σήμερα online στο adidas.gr, καθώς και σε επιλεγμένα adidas stores και επιλεγμένους συνεργάτες.