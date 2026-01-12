Πού και πότε καταγράφηκε η πιο χαμηλή θερμοκρασία στη γη

Στις 2 Ιουλίου 1983 το θερμόμετρο σε ένα σημείο της γης έδειξε -89,2°C

Μέρη όπως η Ανταρκτική και ο Βόρειος Πόλος αναφέρονται συχνά ως τα πιο κρύα μέρη του κόσμου, αλλά στην καταγεγραμμένη ιστορία της γης, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν επί δεκαετίες, υπάρχει ένα επαληθευμένος νικητής, μέχρι σήμερα.

Η χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ επίσημα στη Γη είναι -89,2°C.

Καταγράφηκε στον σταθμό Βοστόκ στην Ανταρκτική στις 21 Ιουλίου 1983. Επιπλέον, αυτό το ρεκόρ αναγνωρίζεται από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO).

