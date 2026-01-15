Νέα Ζηλανδία: Πώς 13 γυναίκες πυροσβέστριες εξάλειψαν τα στερεότυπα στην ισότητα των φύλων

Οι Wāhine Toa - πυροσβέστριες της Νέας Ζηλανδίας - αμφισβήτησαν τα στερεότυπα με τον πιο έμπρακτο τρόπο, αποδεικνύοντας πως η ικανότητα και η δύναμη δεν έχουν φύλο.

Παρά τις κοινωνικές αλλαγές των τελευταίων χρόνων και τη συνεχή συζήτηση γύρω από το θέμα της ισότητας των φύλων, ορισμένα επαγγέλματα εξακολουθούν να έχουν ανδροκρατούμενο χαρακτήρα. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει το πυροσβεστικό σώμα της Νέας Ζηλανδίας, που μόλις το 6% των πυροσβεστών είναι γυναίκες - ποσοστό που έχει παραμείνει σχεδόν αμετάβλητο εδώ και δεκαετίες.

Απέναντι σε αυτή τη στασιμότητα, 13 γυναίκες πυροσβέστριες, αυτοαποκαλούμενες «Wāhine Toa» (που σημαίνει «δυνατές γυναίκες»), αποφάσισαν να αμφισβητήσουν ανοιχτά το κυρίαρχο αφήγημα και να ανατρέψουν τον φυλετικό διαχωρισμό με πράξεις - όχι με λόγια. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία του Wāhine Toa Firefighters Calendar, του πρώτου ημερολογίου στη Νέα Ζηλανδία, που αναδεικνύει αποκλειστικά γυναίκες πυροσβέστριες.

