Ο μαξιμαλισμός των αγροτών, οι απαντήσεις Τσίπρα στην Καρυστιανού και τα βέλη Άδωνι στους σιωπηλούς

Ο Μαξιμιλιανός γράφει για τη στάση του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με το κόμμα Καρυστιανού και για τους αγρότες που «το τερμάτισαν».

Το 2024, όταν και πάλι είχε χρειαστεί μια συνάντηση Μητσοτάκη-αγροτών, για να λήξουν και τότε οι κινητοποιήσεις της περιόδου, είχαν συμμετάσχει στο εν λόγω ραντεβού περίπου 15 αγροτοσυνδικαλιστές, με μια αντιπροσωπευτικότητα ανάλογα με την περιοχή.

Πλέον, οι αγρότες το τερμάτισαν ζητώντας δύο ραντεβού, ένα με 25 αγρότες και ένα με άλλους 10 κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς.

Τώρα, δεν βλέπω το Μαξίμου ζεστό για κάτι τέτοιο, αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν μπορούν προφανώς να συνεννοηθούν ούτε μεταξύ τους, όταν επιλέγουν 25 ανθρώπους για να πάνε σε μια συνάντηση.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr