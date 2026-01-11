Τζόκερ: Οι αριθμοί της κλήρωσης για τα 10,5 εκατ. ευρώ - Νέο τζακ ποτ

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Τζόκερ την Κυριακή 11/1 για τουλάχιστον 10,5 εκατ. ευρώ. Δείτε τους τυχερούς αριθμούς και τι έγινε με την πρώτη κατηγορία.

Χωρίς νικητή στην πρώτη κατηγορία ολοκληρώθηκε η κλήρωση του Τζόκερ το βράδυ της Κυριακής 11 Ιανουαρίου, όπου μοιράζονταν τουλάχιστον 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό μεταφέρεται στην κλήρωση της ερχόμενης Τρίτης, καθώς δεν βρέθηκε στήλη με τον «χρυσό» συνδυασμό.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης με αριθμό 3013 ήταν: 7, 22, 28, 35, 41 και αριθμός Τζόκερ το 18.

Καθώς δεν αναδείχθηκε υπερτυχερός στην πρώτη κατηγορία (5+1), σημειώθηκε νέο τζακ ποτ, με το ποσό να μεταφέρεται στην επόμενη κλήρωση, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον των «παικτών».

Σημειώνεται ότι βρέθηκαν τρία δελτία με 5 επιτυχίες που κερδίζουν από 100.000 ευρώ.