Φοινικούντα: Πώς η AI «έκαψε» τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Οι ερωτήσεις σε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης και η επικοινωνία που φέρεται να είχε μέσω «πακιστανικών» τηλεφώνων, εμπλέκουν τον ανιψιό στη δολοφονία στη Φοινικούντα.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, καθώς η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας αξιοποιώντας νέα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, άλλαξε το κατηγορητήριο με ολική ανατροπή στον ρόλο των δύο 22χρονων ως προς τη συμμετοχή τους στο έγκλημα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο μικροσκόπιο βρίσκεται και ο 33χρονος ανιψιός του θύματος καθώς οι Αρχές εντόπισαν στο κινητό του ύποπτες αναζητήσεις.

