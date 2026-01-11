Ιράν: Ξεπέρασαν τους 500 οι νεκροί στις διαδηλώσεις

Kλιμάκωση στο Ιράν με περισσότερους από 500 νεκρούς διαδηλωτές. Ο Τραμπ θα ενημερωθεί για επιλογές αντίδρασης, ενώ οι συλλήψεις συνεχίζονται και η καταστολή εντείνεται.

Δραματική αύξηση των θυμάτων καταγράφεται στο Ιράν, καθώς οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν πριν από δύο εβδομάδες συνεχίζουν να κλιμακώνονται. Σύμφωνα με την αμερικανική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRA, περισσότεροι από 500 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους 490 διαδηλωτές και 48 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Πρόκειται για σημαντική αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο απολογισμό των 162 νεκρών.

Οι διαδηλώσεις, που ξεκίνησαν αρχικά λόγω της ξαφνικής πτώσης του νομίσματος, έχουν γρήγορα εξελιχθεί σε πολιτικό κίνημα με αιτήματα για μεταρρυθμίσεις και πτώση της κυβέρνησης. Το Ιράν βιώνει τη μεγαλύτερη κοινωνική αναταραχή του τα τελευταία χρόνια, ενώ η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με οικονομική κρίση και τις συνέπειες πρόσφατου πολέμου με το Ισραήλ.

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο έχει σχεδόν πλήρως διακοπεί από την Πέμπτη, περιορίζοντας την ενημέρωση και διευκολύνοντας την καταστολή των διαδηλώσεων. Μέχρι σήμερα, τουλάχιστον 2.600 άτομα έχουν συλληφθεί, σύμφωνα με την HRA. Ο αρχηγός της εθνικής αστυνομίας, Ahmad-Reza Radan, ανακοίνωσε ότι βασικά μέλη των κινημάτων έχουν συλληφθεί και θα τιμωρηθούν σύμφωνα με τη νομοθεσία. Ο γενικός εισαγγελέας του Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι όσοι συμμετέχουν στις διαδηλώσεις ή στηρίζουν τους διαδηλωτές μπορεί να κατηγορηθούν ως «εχθροί του Θεού», με πιθανή θανατική ποινή.

Παρά την καταστολή, οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν στη Βόρεια Τεχεράνη και στο Μασάντ, με χιλιάδες διαδηλωτές να χτυπούν κατσαρόλες, να φωνάζουν συνθήματα και να συγκρούονται με την αστυνομία.

Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν στενά την κατάσταση. Η Wall Street Journal αναφέρει ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα ενημερωθεί την Τρίτη για «συγκεκριμένες επιλογές αντίδρασης» στις διαδηλώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν ενίσχυση αντικυβερνητικών πηγών στο διαδίκτυο, κυρώσεις, πιθανή ανάπτυξη κυβερνοεργαλείων κατά ιρανικών στόχων και, σε ακραίες περιπτώσεις, στρατιωτικά πλήγματα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε την απειλή παρέμβασης σε περίπτωση θανάτου διαδηλωτών, γράφοντας σε ανάρτησή του: «Το Ιράν κοιτάζει προς την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ίσως όπως ποτέ πριν. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!».

Αντιδρώντας στις αμερικανικές απειλές, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Mohammad-Bagher Ghalibaf προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα αποτελούν νόμιμους στόχους σε περίπτωση επίθεσης στο Ιράν, ενώ οι ιρανικές αρχές συνεχίζουν να χαρακτηρίζουν τα κινήματα διαδηλώσεων ως ξένες παρεμβάσεις.

Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποιούν ότι η ακριβής καταμέτρηση των θυμάτων είναι δύσκολη λόγω της διακοπής επικοινωνιών, ωστόσο οι αναφορές για νεκρούς διαδηλωτές συνεχώς αυξάνονται.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ