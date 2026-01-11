Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Ξεκινούν τη Δευτέρα (12/1), πόσο διαρκούν

Πρεμιέρα τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου για τις χειμερινές εκπτώσεις 2026. Πόσο διαρκούν, ποιες Κυριακές λειτουργούν τα καταστήματα και οι βασικοί κανόνες για ασφαλείς αγορές.

Tη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, ξεκινά επίσημα η περίοδος των χειμερινών εκπτώσεων 2026, δίνοντας το έναυσμα για τη μεγαλύτερη αγοραστική «ανάσα» μετά τις γιορτές. Οι καταναλωτές θα έχουν στη διάθεσή τους περισσότερο από έναν μήνα για να επωφεληθούν από μειωμένες τιμές σε ένδυση, υπόδηση, ηλεκτρικά είδη και προϊόντα καθημερινής χρήσης.

Οι χειμερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, με τα εμπορικά καταστήματα να προσδοκούν αυξημένη κίνηση, ιδιαίτερα τις πρώτες ημέρες. Στο πλαίσιο διευκόλυνσης του αγοραστικού κοινού, προβλέπεται προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων και δύο Κυριακές, στις 19 και 26 Ιανουαρίου, με προτεινόμενο ωράριο από τις 11:00 έως τις 18:00.

Παράλληλα, οι εμπορικοί σύλλογοι και οι ενώσεις καταναλωτών υπενθυμίζουν ότι η περίοδος των εκπτώσεων συνοδεύεται από συγκεκριμένους κανόνες που διασφαλίζουν τη διαφάνεια στις συναλλαγές. Σε κάθε προϊόν που διατίθεται με έκπτωση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τόσο η αρχική όσο και η μειωμένη τιμή, με σωστή μονάδα μέτρησης, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να συγκρίνει και να κρίνει το πραγματικό όφελος.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην έννοια της «προγενέστερης τιμής», η οποία ορίζεται ως η χαμηλότερη τιμή που ίσχυσε τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την εφαρμογή της έκπτωσης. Για προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά για μικρότερο χρονικό διάστημα, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών. Σε περιπτώσεις σταδιακής αύξησης της έκπτωσης, ως βάση υπολογισμού θεωρείται η τιμή πριν από την πρώτη μείωση.

Οι έμποροι έχουν τη δυνατότητα να αναγράφουν και ποσοστό έκπτωσης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όταν οι μειωμένες τιμές αφορούν πάνω από το 60% των διαθέσιμων ειδών, το ποσοστό ή το εύρος της έκπτωσης πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς στην προθήκη και σε κάθε μορφή εμπορικής επικοινωνίας. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να διευκρινίζεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα προϊόντα.

Αυστηρότεροι κανόνες ισχύουν για καταστήματα τύπου STOCK ή OUTLET, τα οποία υποχρεούνται να εμφανίζουν καθαρά την παλαιά τιμή (διαγραμμένη) και τη νέα μειωμένη, ενώ σε περιόδους εκπτώσεων πρέπει να παρουσιάζονται όλες οι ενδιάμεσες τιμές, με έμφαση στην τελική.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι ανακριβείς ή παραπλανητικές πρακτικές στις εκπτώσεις επισύρουν βαριά πρόστιμα, που μπορεί να φτάσουν έως και το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών του εμπόρου ή κατ’ ελάχιστον τις 20.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής τα πρόστιμα διπλασιάζονται.

Με φόντο τη συνεχιζόμενη πίεση στα εισοδήματα, οι φετινές χειμερινές εκπτώσεις αποτελούν σημαντική ευκαιρία για στοχευμένες και συμφέρουσες αγορές, με την προϋπόθεση ότι καταναλωτές και επιχειρήσεις θα κινηθούν με διαφάνεια και σύνεση.

