Κι όμως συνέβη στην Ηλεία, όπου ανεμοστρόβιλος σήκωσε στον αέρα ένα αυτοκίνητο και το αναποδογύρισε. Σε κατάσταση σοκ η οδηγός.

Ενα απίστευτο περιστατικό κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στην περιοχή του Γιαννιτσοχωρίου, στην Ηλεία, καθώς ανεμοστρόβιλος σήκωσε κυριολεκτικά στον αέρα ένα αυτοκίνητο και το αναποδογύρισε.

Όπως αναφέρει το ilialive.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου. Στο καταγράφεται το πώς ο ανεμοστρόβιλος ανέτρεψε σαν καρυδότσουφλο το αυτοκίνητο, το οποίο κατέληξε αναποδογυρισμένο πάνω στο δρόμο. Η οδηγός, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το τοπικό μέσο, δεν τραυματίστηκε, ωστόσο υπέστη ισχυρό σοκ.

