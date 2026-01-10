Ανατροπή στην υπόθεση της Φοινικούντας: Ο 22χρονος που παραδόθηκε ως συνεργός φέρεται να είναι ο δολοφόνος

Η υπόθεση της Φοινικούντας μπαίνει σε νέα φάση με ανατροπές και βαριές κατηγορίες.

Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, περίπου 100 ημέρες μετά το έγκλημα που συγκλόνισε τη Μεσσηνία. Οι δικαστικές αρχές επιχειρούν πλέον να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα, με την ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας να προχωρά σε ουσιώδεις αλλαγές στους ρόλους των βασικών κατηγορουμένων.

Για περίπου τέσσερις ώρες βρέθηκε την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου στα δικαστήρια της Καλαμάτας ο 22χρονος Χ.Τ., ο οποίος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως στις Αρχές στα μέσα Οκτωβρίου, δηλώνοντας τότε συνεργός και αναλαμβάνοντας την ηθική αυτουργία στη διπλή δολοφονία. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ανακρίτρια πλέον του αποδίδει τον ρόλο του φυσικού αυτουργού, εκτιμώντας ότι ήταν εκείνος που εισήλθε στη σκηνή του εγκλήματος το μοιραίο βράδυ, παρά τις αρχικές του αρνήσεις.

Από ηθικός αυτουργός, φυσικός εκτελεστής

Οι συνήγοροί του, Νικόλαος Αλετράς και Αλέξανδρος Μαργέλης, ζήτησαν προθεσμία μίας εβδομάδας για να μελετήσουν το σύνολο της δικογραφίας. Ωστόσο, η ανακρίτρια χορήγησε διορία έως την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου στις 10 το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 22χρονος δηλώνει πρόθυμος να συνεισφέρει περισσότερα στοιχεία, επιμένοντας όμως ότι δεν ήταν εκείνος που πυροβόλησε.

Σε δήλωσή του, ο κ. Αλετράς υπογράμμισε ότι πρόκειται για ογκώδη δικογραφία, με τρεις συλλήψεις, τρεις απολογίες και τεράστιο όγκο αποδεικτικών μέσων, καθώς μόνο τα ηλεκτρονικά αρχεία αγγίζουν τα 600 με 650 gigabyte. Όπως σημείωσε, η μεταβολή της κατηγορίας από ηθικό σε φυσικό αυτουργό συνιστά καθοριστική αλλαγή για την υπερασπιστική γραμμή.

Την ίδια ημέρα, ενώπιον της ανακρίτριας βρέθηκε και ο δεύτερος προφυλακισμένος 22χρονος, Ι.Μ., ελληνοβρετανικής καταγωγής. Αν και αρχικά αντιμετωπιζόταν ως φυσικός αυτουργός, πλέον φέρεται να θεωρείται συνεργός. Και εκείνος έλαβε προθεσμία για συμπληρωματική απολογία την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση αποκτούν και οι διαδικτυακές αναζητήσεις του 22χρονου ανιψιού, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha. Όπως προκύπτει από τη δικογραφία για τη υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, μία ημέρα πριν από το έγκλημα φέρεται να αναζήτησε τρόπους αφαίρεσης αποτυπωμάτων από ύφασμα, ενώ νωρίτερα είχε κάνει ερωτήματα για όπλα, το ρίσκο χρήσης τους και επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ. Ο ίδιος παραδέχεται τις αναζητήσεις, ισχυριζόμενος ότι έγιναν επιπόλαια και «για πλάκα».

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, συνολικά 5 άτομα φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση και όλοι έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, με διαφορετικούς ρόλους. Οι απολογίες της Τετάρτης αναμένεται να κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την περαιτέρω πορεία μιας υπόθεσης που εξακολουθεί να έχει πολλά σκοτεινά σημεία.

