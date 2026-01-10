Ο μεγάλος Έλληνας που «μάθαμε» από τον Σμαραγδή: Στην πραγματικότητα, ο Ιωάννης Βαρβάκης ήταν ένα διαβόητο γεράκι

Καποδίστρια κάνε στην άκρη, σήμερα είναι η μέρα που γιορτάζει ένας διαβόητος πειρατής και έμπορος, ο Ιωάννης Βαρβάκης.

Οι φανς της ταινίας «Καποδίστριας» θα διαβάσουν τις παρακάτω λέξεις και ίσως να νιώσουν λίγο ανταγωνισμό, αλλά η ζωή του Ιωάννη Βαρβάκη*, που πέθανε σαν σήμερα το 1825, είναι η πιο «κινηματογραφική» από όλες τις ζωές που μετέφερε στη μεγάλη οθόνη ο Γιάννης Σμαραγδής.

Ο Ιωάννης Λεοντής (όπως ήταν το πραγματικό του όνομα), γεννήθηκε το 1745 στα Ψαρά. Μπήκε στα πλοία του πατέρα του ως μούτσος αρχικά, μα μόλις σε ηλικία 15 ετών, μπήκε παρτσινέβελος (μεριδιούχος) και στα 18 του ήταν ήδη πρωτοπαλίκαρο των Ψαριανών, με ανησυχίες εμπορικές, αλλά και πειρατικές (!) όπως όλοι οι Ψαριανοί.

