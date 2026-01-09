Οι επιστήμονες μόλις ανακάλυψαν τι κρύβεται μέσα σε ένα 3.000 ετών μουμιοποιημένο κροκόδειλο

Το εύρημα βρίσκεται σήμερα στο Birmingham Museum and Art Gallery και είναι καταγεγραμμένο ως δείγμα 2005.335.

Μια μουμιοποιημένη θηλυκή κροκόδειλος ηλικίας 3.000 ετών δίνει στους επιστήμονες μια σπάνια ματιά στον παράξενο και συναρπαστικό κόσμο των τελετουργιών της αρχαίας Αιγύπτου. Χάρη σε ακτίνες Χ και αξονικές τομογραφίες, οι ερευνητές κατάφεραν να «δουν» στο εσωτερικό του ζώου χωρίς να το καταστρέψουν και να αποκαλύψουν μυστικά που έμειναν κρυμμένα για χιλιετίες.

Το εύρημα βρίσκεται σήμερα στο Birmingham Museum and Art Gallery και είναι καταγεγραμμένο ως δείγμα 2005.335. Δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη μούμια. Σε αντίθεση με τις ανθρώπινες μούμιες, από τις οποίες αφαιρούνταν τα όργανα, ο συγκεκριμένος κροκόδειλος διατηρήθηκε σχεδόν ακέραιος. Και όσα βρέθηκαν στο εσωτερικό του ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στην κατανόηση της σχέσης των αρχαίων Αιγυπτίων με τα ζώα που λάτρευαν.

