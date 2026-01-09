Αλμανάκ 2026: Τι έχουμε να περιμένουμε τη νέα χρονιά;

Εκτός από αργίες και τρίημερα, έχουμε να περιμένουμε γεγονότα, φυσικά φαινόμενα και επετείους που θα μας τραβήξουν το ενδιαφέρον για το 2026 που ξεκινάει.

Ηχρονιά που ξεκίνησε είναι «φορτωμένη» με ιδιαίτερα γεγονότα που σίγουρα θα μας τραβήξουν την προσοχή. Αν και παραδοσιακά έχουμε την τάση να ψάχνουμε για αργίες και τριήμερα, αξίζει να σταθούμε σε ορισμένα σημεία που έχουν ενδιαφέρον και κατά πάσα πιθανότητα (εκτός σοβαρού απροόπτου τουλάχιστον) θα κάνουν τη χρονιά που ξεκινάει ξεχωριστή σε σημασία.

Η δίκη για τα Τέμπη

Ο Μάρτιος του 2026 θα έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα αφού σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα, η δίκη για τα Τέμπη θα πραγματοποιηθεί στις 23 του μήνα σε μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στη Λάρισα. Οι 36 κατηγορούμενοι που θα βρεθούν στο εδώλιο αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και πλημμεληματικές διώξεις. Ανάμεσα σε αυτούς, βρίσκεται και ο σταθμάρχης της μοιραίας αμαξοστοιχίας. Μένει να δούμε αν η δικαιοσύνη θα σταθεί στο ύψος της ιστορικής περίστασης…

