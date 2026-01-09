Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα: Ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι δολοφόνοι του;

Συνοπτική αναφορά του τεράστιου έργου που έκανε ο Καποδίστριας σε 3,5 χρόνια στην Ελλάδα.

Ο Καποδίστριας εκλέχτηκε από την Εθνική Συνέλευση της Τροιζήνας Κυβερνήτης της Ελλάδας για επτά χρόνια. Μετά το Πρωτόκολλο της Πετρούπολης μεταξύ Ρωσίας και Αγγλίας το 1826 είχαν εκλείψει οι βασικοί λόγοι που δεν του επέτρεπαν να δεχτεί τη θέση. Έτσι, ο Καποδίστριας αποφάσισε να δεχτεί την εκλογή. Αφού πρώτα πήγε στην Πετρούπολη και έπεισε τον τσάρο να δεχτεί την παραίτησή του (μάλιστα, ο αυτοκράτορας του πρόσφερε ισόβια τιμητική σύνταξη 60.000 φράγκων, την οποία ο Καποδίστριας αρνήθηκε), πήγε στο Λονδίνο, όπου δυστυχώς ο Κάνινγκ είχε πεθάνει και στη συνέχεια στο Παρίσι, με σκοπό να εξασφαλίσει κάποια χρήματα, με πενιχρά όμως αποτελέσματα. Μετά πήγε στην Ανκόνα με προορισμό την Ελλάδα.

Στην ιταλική πόλη έμεινε 49 μέρες και τελικά στις 26/12/1828 επιβιβάστηκε στην αγγλική κορβέτα «Wolf» και έπλευσε προς την Κέρκυρα για να προσκυνήσει τους τάφους των προγόνων του. Παραβιάζοντας τη συμφωνία, οι Άγγλοι στα ανοιχτά της Κέρκυρας τον υποχρέωσαν να επιβιβαστεί στο πολεμικό πλοίο «Warspite 74» και κατευθύνθηκε στη Μάλτα. Εκεί συναντήθηκε με τον Κόδριγκτον, ο οποίος τον ενημέρωσε για τη νέα πολιτική της χώρας του, λιγότερο φιλελληνική, μετά τον θάνατο του Κάνινγκ. Μάλιστα, ο Βρετανός τόνισε ότι ενδιαφέρεται μόνο για τα συμφέροντα της χώρας του!

