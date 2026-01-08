Πάτρα: Καρέ-καρέ τα θανατηφόρα χτυπήματα στο θύμα

Βίντεο ασφαλείας αποκαλύπτει τη συμπλοκή που οδήγησε στον θάνατο 30χρονου στην Πάτρα και τις συλλήψεις που ακολούθησαν.

Υλικό από κάμερα ασφαλείας καταγράφει το περιστατικό που οδήγησε στον θάνατο ενός 30χρονου στην Πάτρα, έπειτα από έντονο καβγά σε bar στο κέντρο της πόλης.

Στο βίντεο φαίνεται η συμπλοκή ανάμεσα στις δύο παρέες, η οποία, παρά την αρχική ύφεση, αναζωπυρώνεται.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr