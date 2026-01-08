Μαρινάκης σε αγρότες: «Πρόσκληση για διάλογο την Τρίτη με τον πρωθυπουργό» - Οι δύο προϋποθέσεις

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε συγκεκριμένη την ημερομηνία που δέχεται ο πρωθυπουργός να κάνει τον διάλογο με τους αγρότες.

Εκ νέου καλεί σε διάλογο τους αγρότες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την προσεχή Τρίτη 13 Ιανουαρίου στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση θέτει δύο προϋποθέσεις: να είναι αντιπροσωπευτικό το κλιμάκιο ώστε να συζητηθούν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αγρότες και κτηνοτρόφοι και δεύτερον οι δρόμοι να είναι ανοιχτοί.

