Τα τηλέφωνα στον Τσιάρα, οι οδηγίες Μητσοτάκη για την Καρυστιανού και η τεράστια υπερβολή με Βαρουφάκη

Ο Μαξιμιλιάνος γράφει για τα επίμονα τηλεφωνήματα που έλαβε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από αγρότες, την οδηγία που έχε δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και την εισαγγελική παρέμβαση για τον Γιάνη Βαρουφάκη.

Μετά την ανακοίνωση του πακέτου από τους αγρότες, μαθαίνω ότι υπήρξε ένας καταιγισμός τηλεφωνημάτων στον Κώστα Τσιάρα, με ερωτήσεις, αιτήματα για διευκρινίσεις, αλλά και μια διάθεση από αρκετούς αγρότες να λήξουν το ματς των μπλόκων και να πάνε σε έναν διάλογο με την κυβέρνηση για τα αντικειμενικά θέματα του πρωτογενούς τομέα.

Όμως αυτή δεν είναι η άποψη των σκληρών των μπλόκων, οι οποίοι επιμένουν στη λογική της κλιμάκωσης, η οποία βεβαίως δεν θα μείνει αναπάντητη, καθώς ο Χρυσοχοΐδης έχει προετοιμάσει έναν επικαιροποιημένο αστυνομικό σχεδιασμό. Πάντως, φαίνεται ότι τα μπλόκα ως ενιαία γραμμή δεν έχουν και πολύ μέλλον.

