Οι επικεφαλής της Samsung προειδοποιούν για αυξήσεις τιμών

Λόγω των προβλημάτων με τα chips μνήμης

Ο TMN Roh, ένας εκ των προέδρων της Samsung στον τομέα της κινητής, δήλωσε στη CES 2026 ότι η εταιρεία αντιμετωπίζει "μία από τις πιο σκληρές καταστάσεις τιμολόγησης στις μνήμες" και προειδοποιεί ότι "μπορεί να χρειαστούν προσαρμογές τιμών και στ smartphones".

Η Samsung συνεργάζεται με εταιρείες της αλυσίδας εφοδιασμού για να βρεθεί μια μακροπρόθεμη λύση, καθώς η έλλειψη επηρεάζει τόσο τα smartphones και τις τηλεοράσεις, όσο και άλλες έξυπνες συσκευές. Ο επικεφαλής του τμήματος marketing της Samsung δήλωσε από τη μεριά του στο Bloomberg πως εξετάζονται τα ενδεχόμενα ανατιμολόγησης προϊόντων, έτσι ώστε να ταιριάξουν στην νέα οικονομική πραγματικότητα.

Παρά το γεγονός ότι ο τομέας chips της Samsung ήταν κορυφαίος και για το 2024, έχασε το θρόνο του στις μνήμες το 2025 από την SK Hynix, δυσκολεύοντας την προμήθεια για τα smartphones της.

Η κυκλοφορία του Galaxy S26 θα είναι κομβικό σημείο, καθώς η Apple έχει ήδη περάσει μπροστά με τα iPhone 17, και ίσως αυτό να οδηγήσει σε σκέψεις για «πάγωμα» τιμών σε επιλεγμένες αγορές για να ανατραπεί το σκηνικό.