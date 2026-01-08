Εντυπωσιακή νέα συλλογή χρωμάτων για το PS5 και το DualSense Controller

Το PlayStation απέκτησε τη νέα συλλογή Hyperpop

To PlayStation ξεκινά το 2026 με την πιο φανταχτερή συλλογή αξεσουάρ και καλυμμάτων για το PS5, την Hyperpop Collection, που περιλαμβάνει τρεις νέες χρωματικές εκδοχές για DualSense controllers και εξωτερικά καπάκια της κονσόλας: Techno Red, Remix Green και Rhythm Blue, εμπνευσμένα από τα φωτεινά RGB lights gaming setups.

Η κυκλοφορία τους ορίστηκε για τις 12 Μαρτίου 2026, με τις προπαραγγελίες να ανοίγουν από τις 16 Ιανουαρίου.

Τα καλύμματα ταιριάζουν μόνο στο PS5 slim (disc ή digital), κάνοντας την συλλογή ιδανική για ανανέωση των setups των παικτών.