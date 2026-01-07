Πόσο πολύγλωσσος είσαι; Το δωρεάν τεστ που αποκαλύπτει την «κυρίαρχη» σου γλώσσα

Νέο διαδικτυακό εργαλείο επιχειρεί να μετρήσει πόσο πολύγλωσσος είναι ο καθένας. Όχι με ταμπέλες, αλλά ως φάσμα.

Το λεγόμενο multilingual calculator δημιουργήθηκε από δύο ερευνητές του NYU και επιτρέπει στους χρήστες να αξιολογήσουν τη γλωσσική τους εμπειρία μέσα από μία σειρά απλών ερωτήσεων.

Το εργαλείο υποστηρίζει περίπου 50 γλώσσες, ενώ δίνει και τη δυνατότητα προσθήκης και άλλων, μη καταγεγραμμένων γλωσσών. Οι χρήστες καλούνται να δηλώσουν πότε ξεκίνησαν να μαθαίνουν κάθε γλώσσα και πόσο άνετα αισθάνονται στη χρήση τους.

Με βάση τις απαντήσεις, το εργαλείο δημιουργεί ένα γλωσσικό προφίλ που δείχνει ποια γλώσσα είναι κυρίαρχη για τον χρήστη, αλλά και μία πιο συνολική βαθμολογία πολυγλωσσίας. Η κλίμακα ξεκινάει απ' το «μονόγλωσσος» και φτάνει έως το «τέλεια πολύγλωσσος».

Σύμφωνα με την επικεφαλής της μελέτης, Esti Blanco-Elorrieta, πολλοί είναι αυτοί που διαπιστώνουν πως είναι πιο πολύγλωσσοι απ' όσο πίστευαν, ακόμη κι αν δεν θεωρούν ότι μιλούν άπταιστα όλες τις γλώσσες τους.

Όπως εξηγεί, υπάρχει η διαδεδομένη αντίληψη πως κάποιος θεωρείται πολύγλωσσος μόνο αν κατέχει όλες τις γλώσσες σε επίπεδο μητρικής, κάτι όμως που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Ένα ακόμη στοιχείο που συχνά προκαλεί έκπληξη είναι η γλώσσα που εμφανίζεται ως «κυρίαρχη». Η γλωσσική κυριαρχία δεν συνδέεται απαραίτητα με την ταυτότητα ή τη συναισθηματική με μία γλώσσα, αλλά επηρεάζεται απ' την ηλικία εκμάθησης και τη συχνότητα χρήσης της με την πάροδο του χρόνου. Το εργαλείο κάνει αυτούς τους παράγοντες ορατούς, ακόμη κι αν ο χρήστης δεν τους αντιλαμβάνεται συνειδητά.

Αν και τα δεδομένα βασίζονται στην αυτοαξιολόγηση των χρηστών, οι ερευνητές σημειώνουν ότι σχετικές μελέτες δείχνουν πως οι άνθρωποι είναι ιδιαίτερα αξιόπιστοι όταν αξιολογούν τις γλωσσικές τους δεξιότητες. Όπως επισημαίνουν, η καθημερινή χρήση της γλώσσας σε διαφορετικά πλαίσια προσφέρει μακροχρόνια εμπειρική γνώση των πραγματικών δυνατοτήτων κάθε ατόμου.

Το εργαλείο είναι ελεύθερα προσβάσιμο στο κοινό, ωστόσο οι δημιουργοί του θεωρούν πως μπορεί να αξιοποιηθεί και σε ακαδημαϊκή έρευνα, την εκπαίδευση και τη λογοθεραπεία. Στόχος τους είναι να ενισχυθεί μια πιο ακριβής και ευέλικτη κατανόηση της πολυγλωσσίας, μακριά από απλοϊκές κατηγοριοποιήσεις.

Μπορείς να κάνεις το τεστ, εδώ.

