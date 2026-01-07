Η... αντίπραξη των ιμάμηδων την ώρα που ο Πατριάρχης καθαγίαζε τα ύδατα στον Κεράτιο

Την ώρα που βγήκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης προκειμένου να πραγματοποιηθεί η τελετή ξεκίνησαν οι ιμάμηδες τις μουσουλμανικές προσευχές από κοντινά τζαμιά.

Εντύπωση προκάλεσε κατά την χθεσινή τελετή του αγιασμού των υδάτων στην Κωνσταντινούπολη η αισθητή... παρουσία δια βοής των ιμάμηδων.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Newsbomb την ώρα που βγήκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης προκειμένου να πραγματοποιηθεί η τελετή ξεκίνησαν οι ιμάμηδες τις μουσουλμανικές προσευχές από κοντινά τζαμιά. Σημειώνεται μάλιστα ότι οι ιμάμηδες δεν είχαν κάνει διόλου αισθητή την παρουσία τους μέχρι την έλευση του Οικουμενικού Πατριάρχη και της συνοδείας του.

O Δημήτρης Σταθακόπουλος, οθωμανολόγος-τουρκολόγος, συγγραφέας αρκετών σχετικών βιβλίων και διδάκτωρ του Παντείου Πανεπιστημίου εξήγησε την παρέμβαση των ιμάμηδων.

