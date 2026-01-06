Ξεπούλησε η φόρμα που φορούσε ο Νικολάς Μαδούρο όταν συνελήφθη από τις ΗΠΑ

Η viral φωτογραφία του Μαδούρο με τη φόρμα Nike Tech οδήγησε σε «sold out» στις ΗΠΑ.

«Sold out» έγιναν οι φόρμες Nike Tech που φορούσε ο Νικολάς Μαδούροόταν συνελήφθη από τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ, καθώς η φωτογραφία του υπό κράτηση, η οποία κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, προκάλεσε έντονη κινητικότητα στην αγορά, τα κοινωνικά δίκτυα καθώς και στις Google αναζητήσεις.

Στην εικόνα - που δημοσιεύτηκε στις 3 Ιανουαρίου από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά τη σύλληψη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας από αμερικανικές δυνάμεις - ο Μαδούρο εμφανίζεται να φορά γκρι φόρμα Nike Tech, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους χρήστες του διαδικτύου.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr