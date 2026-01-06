Η Hyundai παρουσίασε το «Atlas»: Το ανθρωποειδές ρομπότ που θα εργάζεται στα εργοστάσιά της

Τη χρήση ανθρωποειδών ρομπότ στα εργοστάσια από το 2028, ανακοίνωσε η Hyundai Motor Group.

Τη χρήση ανθρωποειδών ρομπότ στα εργοστάσια από το 2028, ανακοίνωσε η Hyundai Motor Group στην Έκθεση Καταναλωτικών Ηλεκτρονικών (CES), σε μια περίοδο όπου οι μεγάλες εταιρείες ανταγωνίζονται για την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας.

Η νοτιοκορεάτικη εταιρεία παρουσίασε το Atlas, το ανθρωποειδές ρομπότ που αναπτύχθηκε από την Boston Dynamics. Με την σχέδιο να ενσωματώσει το Atlas σε όλο το παγκόσμιο δίκτυό της, συμπεριλαμβανομένου ενός εργοστασίου στην πολιτεία της Τζόρτζιας των ΗΠΑ, το οποίο είχε γίνει γνωστό για την μαζική επιδρομή μεταναστών το 2025.

