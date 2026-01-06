Αυτό είναι το μεγαλύτερο τούνελ στον κόσμο: Κοστίζει πάνω από 8 δισ. και συνδέει δύο ευρωπαϊκές πόλεις

Μετά από μια τεράστια επένδυση, δόθηκε το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι εργασίες για το μεγαλύτερο τούνελ στον κόσμο.

Ένα μεγάλο έργο είναι στα «σκαριά» το οποίο μετά από μια επένδυση δισεκατομμυρίων θα γίνει επιτέλους πραγματικότητα. Ο λόγος για τo μεγαλύτερο τούνελ στον κόσμο που θα συνδέει δύο χώρες της Ευρώπης.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τη σήραγγα Μπρένερ (Brenner) που θα ενώνει τις πόλεις Ίνσμπρουκ της Αυστρίας και Φράνζενσφέστε/Φορτέτζα της Ιταλίας. Αναμένεται να είναι η μακρύτερη στον κόσμο και έχει προγραμματιστεί να ανοίξει το 2032.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr