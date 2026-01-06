«Βίβλος» αποκαλύπτει χρονοδιάγραμμα για την τελευταία ημέρα της ανθρωπότητας πριν τη θεϊκή κρίση (vid)

Χρονολογικοί πίνακες από Βίβλο του 1818 επανήλθαν στο προσκήνιο μέσω social media, με χρήστες να συζητούν αν η ανθρωπότητα βρίσκεται στο τέλος μιας ιστορικής περιόδου.

Το βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram η Kaylah Hodgins βασίζεται σε χρονολογικούς πίνακες που περιλαμβάνονται σε Βίβλο του 1818, η οποία περιέχει την Παλαιά και Καινή Διαθήκη, καθώς και τα Απόκρυφα κείμενα.

Σύμφωνα με τους πίνακες αυτούς, η Δημιουργία του κόσμου τοποθετείται στο 4004 π.Χ. Η καταγραφή αναφέρει 3.974 χρόνια από τον Αδάμ έως τη γέννηση του Ιησού Χριστού και επιπλέον 1.815 χρόνια από τη γέννηση του Χριστού έως το έτος έκδοσης της Βίβλου. Το σύνολο των ετών ανέρχεται στα 5.789 χρόνια από τη Δημιουργία έως τις αρχές του 19ου αιώνα.

Το όριο των 6.000 ετών και οι θρησκευτικές ερμηνείες

Η Hodgins επεκτείνει τον υπολογισμό προσθέτοντας τα χρόνια που μεσολάβησαν από το 1818 έως σήμερα, φτάνοντας κοντά στο όριο των 6.000 ετών από τη Δημιουργία.

Σε ορισμένες εβραϊκές και χριστιανικές παραδόσεις, η ανθρώπινη ιστορία θεωρείται ότι ακολουθεί το πρότυπο των επτά ημερών της Δημιουργίας: έξι «ημέρες» ανθρώπινης δράσης, διάρκειας 6.000 ετών, και μία έβδομη «ημέρα» ανάπαυσης, η οποία συνδέεται με μια νέα, θεϊκά καθοδηγούμενη εποχή.

Η ολοκλήρωση της έκτης «ημέρας» θεωρείται από υποστηρικτές της θεωρίας ως σημείο μετάβασης σε μια διαφορετική ιστορική φάση.

Από πού προέρχεται η χρονολόγηση του 4004 π.Χ.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία Δημιουργίας προέρχεται από το έργο του Ιρλανδού αρχιεπισκόπου και θεολόγου James Ussher τον 17ο αιώνα. Ο Ussher υπολόγισε τη χρονολογία βασιζόμενος στις ηλικίες των βιβλικών πατριαρχών και σε σημαντικά γεγονότα, όπως ο Κατακλυσμός.

Μάλιστα, είχε προσδιορίσει ακόμη και συγκεκριμένη ημερομηνία, τοποθετώντας την πρώτη «ημέρα» της Δημιουργίας στις 23 Οκτωβρίου του 4004 π.Χ.

Οι υπολογισμοί του Ussher ενσωματώθηκαν σε πολλές εκδόσεις της Βίβλου τον 18ο και 19ο αιώνα, μεταξύ αυτών και στην έκδοση του 1818 που εμφανίζεται στο συγκεκριμένο βίντεο.

Η στάση της σύγχρονης θεολογίας

Σήμερα, η πλειονότητα των θεολόγων αντιμετωπίζει τη χρονολόγηση του Ussher ως συμβολική και όχι κυριολεκτική. Παράλληλα, η επιστημονική κοινότητα τοποθετεί την ηλικία της Γης στα περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια.

Πολλές εκκλησίες απορρίπτουν επίσης τις χρονολογικές προβλέψεις περί «τέλους εποχών», επισημαίνοντας ότι αντίστοιχες ερμηνείες έχουν επανειλημμένα διαψευστεί στο παρελθόν.

