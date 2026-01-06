Μάχη για τη ζωή του δίνει ο δικηγόρος από την Κεφαλονιά μετά τις διακοπές στον Παναμά

Κατέληξε σε νοσοκομείο της Λατινικής Αμερικής η σύζυγός του προ ημερών. Ο δικηγόρος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Παρίσι.

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο δικηγόρος Λάμπρος Θεοτοκάτος από την Κεφαλονιά μετά τις διακοπές στον Παναμά, όπου έχασε τη ζωή της, πιθανόν από λοίμωξη, η σύζυγός του, Αθανασία Καρακούση.

Η γυναίκα, συμβολαιογράφος στην Κεφαλονιά, έχασε τη ζωή της στον Παναμά, όπου νοσηλεύτηκε με σοβαρή λοίμωξη, πριν αφήσει την τελευταία της πνοή. Κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα, ο σύζυγός της, γνωστός δικηγόρος στο νησί, αισθάνθηκε αδιαθεσία και πλέον νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο του Παρισιού, δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

