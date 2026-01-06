Χριστουγεννιάτικη έκπληξη 48 ετών: Έκανε ανακαίνιση στο σπίτι και βρήκε δώρο παιδικής ηλικίας (vid)

Ένας άντρας έκανε ανακαίνιση στο σπίτι των γονιών του και βρήκε χριστουγεννιάτικο δώρο του 1978 μες στον τοίχο.

Μπροστά σε μια απρόσμενη χριστουγεννιάτικη έκπληξη βρέθηκε ένας κατασκευαστής από το Ιλινόις των ΗΠΑ, όταν κατά τη διάρκεια ανακαίνισης στο οικογενειακό του σπίτι εντόπισε πίσω από έναν τοίχο ένα δώρο, τυλιγμένο και με το όνομά του γραμμένο επάνω: «Tim».

Πριν κατεδαφίσει πλήρως τον τοίχο, ο Tim King αποφάσισε να ελέγξει αν υπήρχε κάτι κρυμμένο στο εσωτερικό. Εκεί ανακάλυψε μια σκονισμένη αλλά άθικτη συσκευασία, η οποία, όπως εκτιμά, χρονολογείται από το 1978, όταν ο ίδιος ήταν περίπου έξι ετών.

Το δώρο που… άργησε δεκαετίες: «Η αδελφή μου έχει ένα δώρο παραπάνω»

Ο King εξήγησε ότι οι γονείς του συνήθιζαν να κρύβουν τα χριστουγεννιάτικα δώρα στη σοφίτα, θεωρώντας πιθανό ότι το συγκεκριμένο κουτί έπεσε κάποια στιγμή στο υπόγειο και κατέληξε πίσω από τον τοίχο, χωρίς να το αντιληφθεί κανείς.

Μέσα στο πακέτο βρισκόταν ένα παιχνίδι με αεροπλάνα, το οποίο δεν άνοιξε ποτέ. Ο ίδιος αστειεύτηκε λέγοντας ότι η αδελφή του έχει «ένα δώρο παραπάνω» εδώ και δεκαετίες: «Έχω μία αδελφή και η μητέρα μου ήταν πάντα πολύ αυστηρή στο να παίρνουμε ακριβώς τον ίδιο αριθμό δώρων. Τώρα αστειευόμαστε ότι με στέρησαν ένα δώρο για σχεδόν 50 χρόνια», δήλωσε στο περιοδικό People.

Ο Tim King δημοσίευσε την εμπειρία του σε βίντεο στο Instagram, το οποίο μέχρι τις 4 Ιανουαρίου είχε συγκεντρώσει περισσότερα από 35.000 likes. Στο βίντεο, ο ίδιος οδηγεί τους θεατές σε ένα κρυφό σημείο πίσω από τον τοίχο του μπάνιου, πριν αποκαλύψει το παλιό, σκονισμένο αλλά προσεκτικά τυλιγμένο χριστουγεννιάτικο δώρο.

