Eurovision 2026: Οι 28 φιναλίστ του Ελληνικού τελικού και τα τραγούδια τους
Η ΕΡΤ αποκάλυψε το βράδυ της Κυριακής (4/1) τους καλλιτέχνες και τα τραγούδια που θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026, μέσα από τον εθνικό τελικό «Sing for Greece - Ελληνικός Τελικός 2026».
Η εκπομπή, που παρουσίασε η Μπέττυ Μαγγίρα με τη συνδρομή των Κέλλυ Βρανάκη και Θάνου Παπαχάμου, ανέδειξε τους 28 φιναλίστ, οι οποίοι θα διαγωνιστούν σε δύο ημιτελικούς πριν την τελική επιλογή του ελληνικού τραγουδιού για τον διεθνή μουσικό διαγωνισμό.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της παρουσιάστριας, τα τραγούδια και οι καλλιτέχνες παρουσιάστηκαν στο κοινό με τη σειρά κατάθεσης των συμμετοχών στον εθνικό τελικό. Στην εκπομπή παρευρέθηκε και η Κλαυδία, η περσινή εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision, η οποία είχε κατακτήσει την 6η θέση με το τραγούδι «Αστερομάτα», κερδίζοντας τις εντυπώσεις του κοινού.
Στο στούντιο της ΕΡΤ, η Μπέττυ Μαγγίρα υποδέχτηκε τους φιναλίστ, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να ακούσει σύντομα αποσπάσματα από τα τραγούδια τους. Παράλληλα, η παρουσιάστρια συνομίλησε με τους συμμετέχοντες για να αναδείξει πτυχές της καλλιτεχνικής τους πορείας και της προσωπικής τους ζωής.
Οι 28 φιναλίστ και τα τραγούδια τους
Victoria Anastasia - Watcha Doin To Me
Koza Mostra - Bulletproof
Μαρίκα - Daughter of the Sun
Ακύλας - Ferto
Good Job Nicky - Dark Side of The Moon
Mikay - Labyrinth
Revery - The Songwriter
Kianna - No More Drama
D3lta - Mad About It
Dinamiss - Chaos
Niya - Slipping Away
Garvin - Back in the Drama
ZAF - Αστείο
Tianora - Anatello
Desi G - Aphrodite
Spheyiaa - Χίλια Κομμάτια
Marseaux - Χάνομαι
Evangelia - Parea
Παναγιώτης Τσακαλάκος - 2nd Chance
Stefi - Europa
Leroybroughtflowers - Sabotage!
Stylianos - You & I
Stella Kay - You Are The Fire
Rikki - Agapi
The Astrolabe - Drop It
Basilica - Set Everything On Fire
Rosanna Mailan - Άλμα
Alexandra Sieti - The Other Side
Η διαδικασία για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 ξεκινά επίσημα με τους ημιτελικούς, ενώ η τελική επιλογή αναμένεται να τραβήξει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών σε όλη τη χώρα.