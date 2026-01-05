Αυτοί είναι οι 28 καλλιτέχνες που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026. Τα τραγούδια, οι ημιτελικοί και όλα τα νέα από τον ελληνικό τελικό.

Η ΕΡΤ αποκάλυψε το βράδυ της Κυριακής (4/1) τους καλλιτέχνες και τα τραγούδια που θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026, μέσα από τον εθνικό τελικό «Sing for Greece - Ελληνικός Τελικός 2026».

Η εκπομπή, που παρουσίασε η Μπέττυ Μαγγίρα με τη συνδρομή των Κέλλυ Βρανάκη και Θάνου Παπαχάμου, ανέδειξε τους 28 φιναλίστ, οι οποίοι θα διαγωνιστούν σε δύο ημιτελικούς πριν την τελική επιλογή του ελληνικού τραγουδιού για τον διεθνή μουσικό διαγωνισμό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της παρουσιάστριας, τα τραγούδια και οι καλλιτέχνες παρουσιάστηκαν στο κοινό με τη σειρά κατάθεσης των συμμετοχών στον εθνικό τελικό. Στην εκπομπή παρευρέθηκε και η Κλαυδία, η περσινή εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision, η οποία είχε κατακτήσει την 6η θέση με το τραγούδι «Αστερομάτα», κερδίζοντας τις εντυπώσεις του κοινού.

Στο στούντιο της ΕΡΤ, η Μπέττυ Μαγγίρα υποδέχτηκε τους φιναλίστ, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να ακούσει σύντομα αποσπάσματα από τα τραγούδια τους. Παράλληλα, η παρουσιάστρια συνομίλησε με τους συμμετέχοντες για να αναδείξει πτυχές της καλλιτεχνικής τους πορείας και της προσωπικής τους ζωής.

Οι 28 φιναλίστ και τα τραγούδια τους

Victoria Anastasia - Watcha Doin To Me

Koza Mostra - Bulletproof

Μαρίκα - Daughter of the Sun

Ακύλας - Ferto

Good Job Nicky - Dark Side of The Moon

Mikay - Labyrinth

Revery - The Songwriter

Kianna - No More Drama

D3lta - Mad About It

Dinamiss - Chaos

Niya - Slipping Away

Garvin - Back in the Drama

ZAF - Αστείο

Tianora - Anatello

Desi G - Aphrodite

Spheyiaa - Χίλια Κομμάτια

Marseaux - Χάνομαι

Evangelia - Parea

Παναγιώτης Τσακαλάκος - 2nd Chance

Stefi - Europa

Leroybroughtflowers - Sabotage!

Stylianos - You & I

Stella Kay - You Are The Fire

Rikki - Agapi

The Astrolabe - Drop It

Basilica - Set Everything On Fire

Rosanna Mailan - Άλμα

Alexandra Sieti - The Other Side

Η διαδικασία για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 ξεκινά επίσημα με τους ημιτελικούς, ενώ η τελική επιλογή αναμένεται να τραβήξει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών σε όλη τη χώρα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ