Κλήρωση Τζόκερ 4/1/2026: Οι αριθμοί για τα 8.700.000 ευρώ

Δείτε τους τυχερούς αριθμούς της κλήρωσης Τζόκερ 3010 που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, με έπαθλο 8.700.000 ευρώ.

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής, 4 Ιανουαρίου 2026, η υπ’ αριθμόν 3010 κλήρωση του Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ, με το μεγάλο έπαθλο της πρώτης κατηγορίας να ανέρχεται στα 8.700.000 ευρώ.

Η κληρωτίδα ανέδειξε τους αριθμούς 6, 14, 15, 22 και 27, ενώ Τζόκερ αναδείχθηκε ο αριθμός 15.

Χιλιάδες παίκτες σε όλη τη χώρα περίμεναν τα αποτελέσματα της αποψινής κλήρωσης, η οποία εντάσσεται στο καθιερωμένο πρόγραμμα του παιχνιδιού, που διεξάγεται τρεις φορές την εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00, με τα αποτελέσματα να ανακοινώνονται άμεσα από τον ΟΠΑΠ.

Οι παίκτες μπορούν να ελέγχουν τα δελτία τους τόσο στα πρακτορεία ΟΠΑΠ όσο και μέσω των επίσημων ψηφιακών καναλιών του οργανισμού.

