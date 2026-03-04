Το κόκκινο της ζωής και της απώλειας

Το Gazzetta διάβασε το βιβλίο «Οι αμαρτωλοί στάζουν αίμα» (Εκδόσεις Gutenberg), του S.A. Cosby.

Το βιβλίο αυτό σαν πίνακας του Μαρκ Ρόθκο… Το Κόκκινο πάνω στο Κόκκινο να γίνεται ο καμβάς του καμβά. Και πάνω στο χρώμα του αίματος να μπαίνουν οι σταυροί από το μέτωπο. Όχι, όμως, αυτό που είναι στα πεδία των μαχών που με τη βία δημιουργούν οι δυνατοί, οι άπληστοι κατακτητές, αυτοί που θέλουν κέρδη και πτώματα αλλοφύλων και «ξένων». Αυτό το μέτωπο είναι εσωτερικό και αφορά αυτούς που εγκαταλείπει η θρησκεία και πληγώνει ο ρατσιστικός λόγος των «εκπροσώπων» της. Αφορά αυτούς που δολοφονούνται μετά από ψυχρές -ICE- εντολές σάπιων ανθρώπων. Τα καθάρματα που «δαγκώνουν» τον πατριωτισμό και οι τυφλοί θρησκόληπτοι που «τρώνε» τα μυαλά, φτιάχνουν το σφαγείο για τους αδύναμους, τους περιθωριοποιημένους, τους αποσυνάγωγους.

Το βιβλίο αυτό θα μπορούσε να είναι το νέο Seven, με τον Μόργκαν Φρίμαν στον ρόλο του αστυνομικού και τον Ντενζέλ Ουάσιγκτον σε αυτόν του κατά συρροή δολοφόνου. Αυτό το βιβλίο έρχεται μετά το Δάκρυa Ξυράφι (Εκδ. Gutenberg) και είναι η ρομφαία που πέφτει στα κεφάλια των απίστων, των δολοφόνων, των φυσικών και ηθικών αυτουργών φυλετικών, βάρβαρων εγκλημάτων. Και το κόκκινο της ζωής συναντά το κόκκινο της απώλειας και των παντοτινών σαρκικών, ψυχικών, σημαδιών. Ο S.A. Cosby μας δίνει το καταιγιστικό «Οι αμαρτωλοί στάζουν αίμα» (Εκδόσεις Gutenberg).

Στο έρεβος του σκοταδιού και του αίματος

Τον S.A Cosby τον μάθαμε από τα Δάκρυα Ξυράφι και εντυπωσιαστήκαμε από τον τρόπο που χειρίζεται το θέμα της βίας και στο πώς την ερμηνεύει και την εντάσσει στο τωρινό κοινωνικοπολιτικό, έμφυλο πλαίσιο. Στο Δάκρυα Ξυράφι ήταν η εκδίκηση για τη δολοφονία ομοφυλόφιλου (αφροαμερικανός και λευκός) ζευγαριού. Την αποστολή αναλαμβάνουν οι πατέρες των δύο δολοφονημένων. Αυτή η σύμπλεξη φυλών με το κίνητρο της δικαιοσύνης εκτός νόμου, έκανε το βιβλίο να ξεχωρίσει. Τώρα, στο «Οι αμαρτωλοί στάζουν αίμα» είναι η ισορροπία μεταξύ θρησκευτικού δογματισμού, φανατισμού, ευλάβειας, ρατσισμού και υπαρξιακής λύτρωσης. Ο Cosby πιάνει τη βία και πάει ακόμα πιο βαθιά. Εδώ δεν είναι μόνο η εκδίκηση, είναι η σωτηρία της ψυχής, η φυλετική δικαιοσύνη και η αποκατάσταση της θρησκευτικής πίστης και λόγου που περνά μέσα απ’ αυτήν!

Ο Cosby παραδίδει ένα θρίλερ που λάμπει μέσα στο έρεβος και στο σκοτάδι του αίματος. Σε αυτό το μυθιστόρημα μας λέει ότι κανείς δεν γεννιέται δολοφόνος, αλλά όλοι μπορούμε να γίνουμε. Η έλλειψη πνευματικής καθοδήγησης και η φυλετική βία δημιουργεί ζωντανά… πτώματα και αμέτρητες δολοφονημένες ζωές. Η ιστορία κινείται από το ξεκίνημα στην κόψη του ξυραφιού και δάκρυα πια δεν υπάρχουν, μόνο αίμα κι ένα τελευταίο σταυροκόπημα.

Ρατσιστικό μίσος, θρησκευτικός φανατισμός

Ο πρώτος μαύρος σερίφης στην Κομητεία του Χάροντα, στη Βιρτζίνια, ο Τάιτους Κράουν, καλείται να βρει την άκρη του νήματος σε ένα έγκλημα που έλαβε χώρα σε σχολείο της περιοχής του. Νεαρός μαύρος, γνωστός του, δολοφονεί λευκό καθηγητή, αγαπητό στην τοπική κοινωνία. Ο δράσης πέφτει νεκρός κατά τη σύλληψη από το όπλο αστυνομικού που εργάζεται στο γραφείο του σερίφη. Ο Τάιτους Κράουν πρέπει να δώσει απάντηση και για την αστυνομική βία. Η έρευνά του, όμως, θα τον φέρει αντιμέτωπο με έναν κατά συρροή δολοφόνο και ένα κύκλωμα βασανιστών παιδιών με ισχυρές διασυνδέσεις στη μικρή κοινωνία του Χάροντα.

Ο Cosby ακολουθεί αυτή την έρευνα με τον ηλεκτρισμένο πυρετώδη, αγωνιώδη ρυθμό που επιβάλλεται. Ο σερίφης βρίσκεται σε μια διαρκή ένταση, σε εσωτερική αναταραχή, σε μια εγρήγορση που τον κάνει να πονά, να μαθαίνει και να στέκεται θαρραλέα απέναντι στα δικά του σωματικά, ψυχικά τραύματα. Η πλοκή που φτιάχνει ο συγγραφέας φέρνει αντιμέτωπο τον ήρωά του με το σημερινό ρατσιστικό μίσος και τις ρίζες του στην αμερικανική κοινωνία, με τον θρησκευτικό φανατισμό και την ακόμα και σήμερα κατώτερη θέση των μαύρων (ανδρών, γυναικών, παιδιών) στις ΗΠΑ. Ο Cosby παρά τον πολύ γρήγορο ρυθμό και την κεντρική θέση της βίας, δίνει βάθος στον πρωταγωνιστή του και εμπλέκει όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην αφήγηση με τρόπο ισότιμο και ουσιαστικό. Τίποτα και κανείς δεν περισσεύει.

Το «Οι αμαρτωλοί στάζουν αίμα» θα σας κρατήσει σε διαρκή ετοιμότητα και δεν θα θέλετε να το αφήσετε από τα χέρια σας. Η καλή μετάφραση ανήκει στον Σέργιο Τρεχλή.

*Το βιβλίο το βρίσκεται στα κεντρικά βιβλιοπωλεία και ΕΔΩ

