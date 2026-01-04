Βενεζουέλα: Ποια είναι η «τίγρης» Ντέλσι Ροντρίγκεζ που αναλαμβάνει τα ηνία

H Ντέλσι Ροντρίγκεζ έχει διατελέσει επίσης υπουργός Οικονομικών και Πετρελαίου, γεγονός που την κατέστησε βασική προσωπικότητα για την οικονομία της Βενεζουέλας.

Η Ντέλσι Ροντρίγκεζ αναλαμβάνει προσωρινά την ηγεσία της Βενεζουέλας, όπως διέταξε αργά το βράδυ του Σαββάτου το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας μετά τα όσα έγιναν με τον Νικολάς Μαδούρο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε ότι η Ροντρίγκεζ «αναλαμβάνει και ασκεί, σε ιδιότητα αναπληρώτριας, όλα τα χαρακτηριστικά, τα καθήκοντα και τις εξουσίες που είναι συνυφασμένα με το αξίωμα του προέδρου… προκειμένου να διασφαλιστεί η διοικητική συνέχεια και η ολοκληρωμένη άμυνα της χώρας».

