O Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε να δει τον «Καποδίστρια» μαζί με τον γιο του

Χαλαρή έξοδο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που επέλεξε να δει τον «Καποδίστρια» μαζί με τον γιο του, σε μια ταινία που ήδη σαρώνει στα εισιτήρια.

Η νέα χρονιά ξεκίνησε με κινηματογράφο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ανήμερα της Πρωτοχρονιάς επέλεξε μια χαλαρή πολιτιστική έξοδο, μακριά από επίσημα πρωτόκολλα και δημόσιες εκδηλώσεις. Ο πρωθυπουργός βρέθηκε στον κινηματογράφο Αθήναιον στους Αμπελόκηπους, συνοδευόμενος από τον γιο του Κωνσταντίνο, για να παρακολουθήσουν την πολυσυζητημένη ταινία «Καποδίστριας».

Η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη από τους θεατές, ενώ ο ίδιος φωτογραφήθηκε και με τον ιδιοκτήτη του κινηματογράφου, σε μια εικόνα που γρήγορα βρήκε τον δρόμο της στα social media. Η επιλογή της συγκεκριμένης ταινίας μόνο τυχαία δεν θεωρήθηκε, καθώς το έργο του Γιάννη Σμαραγδή έχει ήδη προκαλέσει έντονο δημόσιο ενδιαφέρον.

Ο «Καποδίστριας» και το ισχυρό του αποτύπωμα

Η ταινία αφηγείται τη ζωή και το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια, του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας και μιας από τις πιο εμβληματικές μορφές της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Πρόκειται για μια δραματική βιογραφία που εστιάζει στον αγώνα για τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, τις μεταρρυθμίσεις, τη διπλωματία και τις συγκρούσεις που σημάδεψαν τη σύντομη αλλά καθοριστική θητεία του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, η ταινία σημείωσε εντυπωσιακή εμπορική εκκίνηση, κόβοντας 144.712 εισιτήρια πανελλαδικά στο πρώτο της τετραήμερο. Πρόκειται για το μεγαλύτερο άνοιγμα ελληνικής ταινίας για το 2025, αλλά και για την καλύτερη πρεμιέρα στην καριέρα του Γιάννη Σμαραγδή.

