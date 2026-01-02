Αντελίνα για Χάρη Βαρθακούρη: «Τον ζηλεύω αφόρητα»

Ο Χάρης και η Αντελίνα Βαρθακούρη αποκάλυψαν στο Πρωινό πως έχουν φτάσει πολλές φορές στα πρόθυρα διαζυγίου, αλλά και ότι ζηλεύουν ο ένας τον άλλο πολύ.

Ο Χάρης Βαρθακούρης ήταν καλεσμένος σήμερα Παρασκευή (2/1) στο «Πρωινό» και όταν η συζήτηση με τον Γιώργο Λιάγκα πήγε στη σύζυγό του, Αντελίνα Βαρθακούρη, ο γνωστός τραγουδιστής αποκάλυψε πως έχουν φτάσει πολλές φορές στα πρόθυρα του διαζυγίου και ότι το πρωί πριν φύγουν από το σπίτι τσακώθηκαν άσχημα.

Δεδομένου ότι η Αντελίνα Βαρθακούρη ήταν στο στούντιο, ο Γιώργος Λιάγκας την κάλεσε να καθίσει μαζί τους, ώστε να μάθει τι είχε συμβεί με τους δύο καλεσμένους να λένε - μεταξύ άλλων - πως ζηλεύουν ο ένας τον άλλο.

