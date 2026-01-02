Αποχαιρετώντας το 2025: Τα μεγάλα ονόματα που έφυγαν από τη ζωή και άφησαν τον κόσμο «φτωχότερο»

Από τον Ντέιβιντ Λιντς και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, μέχρι τον Διονύση Σαββόπουλο και την Καίτη Κωνσταντίνου: Μια αναδρομή στα πρόσωπα που σημάδεψαν την τέχνη, την πολιτική και τον πολιτισμό, κλείνοντας οριστικά σπουδαία κεφάλαια της ιστορίας μας.

Το 2025 σφραγίστηκε από απώλειες που ξεπέρασαν τα όρια της επικαιρότητας και άγγιξαν τη συλλογική μνήμη. Άνθρωποι που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην τέχνη, την πολιτική, τη μουσική, τον πολιτισμό έφυγαν από τη ζωή, κλείνοντας κύκλους δεκαετιών δημιουργίας, αγώνων και επιρροής. Κάθε όνομα που χάθηκε δεν ήταν απλώς ένας τίτλος ή μια διασημότητα, αλλά μια ξεχωριστή διαδρομή, μια φωνή που σημάδεψε την εποχή της. Ας αφιερώσουμε τις τελευταίες μέρες του χρόνου στα πρόσωπα που έφυγαν, σε έναν ύστατο φόρο τιμής στις μνήμες, που μας κληροδότησαν.

Δύο σημαντικές απώλειες από τον χώρο της τέχνης στιγμάτισαν διεθνώς τον Ιανουάριο. Στις 17/1,απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών, ένας από τους πιο σπουδαίους “μάγους” του σινεμά, ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Λιντς, ο οποίος υπήρξε ένας δημιουργός με ξεχωριστό στιλ και τεράστια επιρροή στον κινηματογράφο και την τηλεόραση (“Twin Peaks”, “Mulholland drive”). Στις 30/1, ο κόσμος θρήνησε την απώλεια μιας θρυλικής τραγουδίστριας και ηθοποιού, της γυναίκας – μύθος της δεκαετίας του ‘60, Μαριάν Φέιθφουλ, η οποία έφυγε στα 78 της.

