Βίντεο με λευκό καρχαρία στην Κάρπαθο ανέβασε ψαράς στο TikTok

«Τι είναι αυτό; Πωπω αυτό είναι πέντε μέτρα καρχαρίας», ακούγονται να λένε οι ψαράδες στο βίντεο που ανέβασαν στο TikTok.

Αντιμέτωποι με ένα σπάνιο θέαμα ήρθαν ψαράδες στην Κάρπαθο καθώς όπως φαίνεται ήρθαν «πρόσωπο με πρόσωπο» με λευκό καρχαρία.

Στο βίντεο που δημοσίευσαν οι ψαράδες από το νησί της Καρπάθου στο TikTok διακρίνεται ένα τεράστιο ψάρι μέσα στο νερό το οποίο κολυμπούσε πολύ κοντά στη βάρκα τους, με τους ίδιους να μη μπορούν να πιστέψουν στα μάτια τους.

