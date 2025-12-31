Το μυστικό παλάτι του Πούτιν στην Κριμαία: Στην κορυφή βράχου, με κρυοθάλαμο και χρυσό μπάνιο

Το συγκρότημα είχε αρχικά κατασκευαστεί ως κατοικία για τον πρώην πρόεδρο της Ουκρανίας Βίκτορ Γιανουκόβιτς, ο οποίος ζει εξόριστος στη Ρωσία.

Ένα υπερπολυτελές παλάτι για τον Ρώσο πρόεδρο χτισμένο στην κορυφή ενός βράχου στην Κριμαία, υποστηρίζουν ότι βρήκαν Ρώσοι ερευνητές του Ιδρύματος Καταπολέμησης της Διαφθοράς (FBK).

Το απέραντο κτήμα, κρυμμένο στο Ακρωτήριο Άγια, στο νότιο άκρο της χερσονήσου, χτίστηκε αρχικά για τον έκπτωτο πρόεδρο της Ουκρανίας Βίκτορ Γιανουκόβιτς, αλλά οι ερευνητές λένε ότι έκτοτε έχει μετατραπεί σε «ένα τεράστιο παλάτι» για τον Ρώσο πρόεδρο.

Οι ισχυρισμοί προέρχονται από έρευνα της ομάδας του δολοφονημένου κριτικού του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι, η οποία λέει ότι το ακίνητο είναι ένα ακόμη κραυγαλέο σύμβολο ανεξέλεγκτης εξουσίας και διαφθοράς.

