Εξαιρετικά μεγάλη θα είναι η μπαταρία του Xiaomi 17 Max

Το Xiaomi 17 Max θα έχει εξαιρετικά μεγάλη μπαταρία

Διαρροή από την Κίνα αποκαλύπτει πως το Xiaomi 17 Max, το νέο μέλος της flagship σειράς 17 που ετοιμάζεται να λανσαριστεί σύντομα (πιθανότατα τον Απρίλιο), θα έχει τη μεγαλύτερη μπαταρία στη γκάμα: 8.000mAh (αντί για τα 7.500mAh του Xiaomi 17 Pro Max, τα 7.000mAh του Xiaomi 17, τα 6.800mAh του Xiaomi 17 Ultra και τα 6.300mAh του Xiaomi 17 Pro), υποστηρίζοντας 100W ενσύρματη και 50W ασύρματη φόρτιση.

Θα είναι εξοπλισμένο με Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC για top επιδόσεις, θα διαθέτει οθόνη OLED 6.8-6.9 ιντσών με ελάχιστα περιθώρια περιμετρικά της (τεχνολογία LIPO) και camera island παρόμοιο με του Xiaomi 17. Θα προσφέρει βελτιωμένη ποιότητα φωτογραφίας με τον ίδιο κεντρικό αισθητήρα + περισκοπικό τηλεφακό.

Το τριπλό 50MP camera setup περιλαμβάνει Leica optics, ενώ αναμένεται να έχει και μεγάλη οθόνη για gamers και χρήστες που θέλουν να κάνουν «βαριές» εργασίες. Στο πίσω μέρος του δεν θα υπάρχει δευτερεύουσα οθόνη.

Περισσότερα το επόμενο διάστημα!