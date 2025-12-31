Νέα φήμη φέρνει το iPhone Air 2 στο πρόγραμμα για κυκλοφορία το 2026

Ξανά στο πλάνο το iPhone Air 2

Νέα φήμη αναφέρει ότι το iPhone Air 2 επιστρέφει στα σκαριά για κυκλοφορία τον Σεπτέμβριο του 2026, στο ετήσιο φθινοπωρινό event της Apple, αναιρώντας προηγούμενες αναφορές για αναβολή στην άνοιξη του 2027 λόγω απογοητευτικών πωλήσεων του αρχικού μοντέλου.

Η πληροφορία προέρχεται από τον tipster Fixed Focus Digital στο Weibo, ο οποίος αναφέρει ότι το iPhone Air 2 είναι "επιβεβαιωμένο" και θα παρουσιαστεί μαζί με τα iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max και πιθανώς το iPhone Fold τον Σεπτέμβριο του 2026.

Παράλληλα, το iPhone 17e έχει ήδη εισέλθει σε μαζική παραγωγή και αναμένεται να λανσαριστεί την άνοιξη του 2026, πιθανώς τον Φεβρουάριο, με αναβαθμίσεις όπως Dynamic Island αντί notch, A19 chip και πιο λεπτά bezels.

Το iPhone Air 2 φημολογείται ότι θα φέρει διπλή πίσω κάμερα, μεγαλύτερη μπαταρία, χαμηλότερη τιμή και ανανεωμένο μηχανισμό ψύξης για καλύτερη απόδοση, στοχεύοντας να διορθώσει αδυναμίες του προκατόχου του.