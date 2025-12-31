Η Starlink έφτασε 9 εκατ. πελάτες και προσφέρει σύνδεση σε πολίτες 155 χωρών

Μεγάλη επιτυχία για τη Starlink του Elon Musk

Η Starlink της SpaceX έφτασε τα 9 εκατομμύρια ενεργούς πελάτες, προσθέτοντας πάνω από 1 εκατομμύριο νέους σε λιγότερο από 7 εβδομάδες – δηλαδή περίπου 20.000 την ημέρα – και λειτουργεί πλέον σε 155 χώρες και περιοχές του πλανήτη. Η εταιρεία ανακοίνωσε τα νούμερα αυτά σε ανάρτησή της στο X, αναφέροντας ότι από τα 8 εκατομμύρια πελάτες στις 5 Νοεμβρίου, η ανάπτυξη συνεχίστηκε εκρηκτικά, κλείνοντας ένα έτος με τεράστια αύξηση από τα 4,6 εκατομμύρια τον Δεκέμβριο 2024 και τα 7 εκατομμύρια τον Αύγουστο 2025.

Η παγκόσμια κίνηση από χρήστες Starlink διπλασιάστηκε φέτος σύμφωνα με την Cloudflare, χάρη στο δίκτυο από πάνω από 9.000 δορυφόρους χαμηλής τροχιάς που παρέχει υψηλές ταχύτητες internet ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές. Η SpaceX προετοιμάζεται για IPO το 2026 με εκτιμώμενη αποτίμηση 1,5 τρις δολαρίων, ενώ η Starlink αποτελεί τον κύριο οδηγό εσόδων, όπως δήλωσε ο Elon Musk.

Περίπου 24 αεροπορικές εταιρείες υιοθετούν αυτή τη στιγμή τις προτάσεις της Starlink για WiFi σε πτήσεις, και η SpaceX σκέφτεται δικό της δίκτυο κινητής βασισμένο σε δορυφόρους.