Η οικογένεια συσκευών Xiaomi 17 ίσως αποκτήσει και άλλο ένα… μέλος!

Τα Xiaomi 17 πληθαίνουν και έρχονται με φόρα στην αγορά

Η σειρά Xiaomi 17 φαίνεται πως δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, καθώς σύμφωνα με νέες διαρροές η εταιρεία ετοιμάζει ένα ακόμα μοντέλο που θα προστεθεί στην ήδη πλούσια γκάμα των Xiaomi 17, 17 Pro, 17 Pro Max και 17 Ultra. Οι πληροφορίες προέρχονται από τον γνωστό Κινέζο leaker Digital Chat Station, ο οποίος αναφέρει ότι η Xiaomi δουλεύει πάνω σε μια νέα συσκευή της σειράς, η οποία όμως θα αποτελεί μια «μικρή αναθεώρηση» και όχι κάτι ριζικά διαφορετικό σε σχέση με τα υπάρχοντα μοντέλα. Αυτό αφήνει να εννοηθεί ότι δεν μιλάμε για κάποιο εντελώς νέο concept, αλλά περισσότερο για μια παραλλαγή που πιθανότατα θα στοχεύει σε μια πολύ συγκεκριμένη μερίδα χρηστών ή σε συγκεκριμένες αγορές.

Το νέο μοντέλο λέγεται ότι θα διαθέτει μεγάλη, επίπεδη οθόνη διαγωνίου από 6,8 έως 6,9 ίντσες, με πολύ λεπτά bezels, κάτι που το τοποθετεί ξεκάθαρα στην κατηγορία των “μεγάλων” smartphones, ιδανικών για όσους βλέπουν συχνά βίντεο, παίζουν games ή διαβάζουν περιεχόμενο στο κινητό. Στο εσωτερικό, η συσκευή φημολογείται ότι θα εξοπλίζεται με το Snapdragon 8 Elite Gen 5, τον κορυφαίο επεξεργαστή της Qualcomm που συναντάμε ήδη στα υπόλοιπα μέλη της σειράς Xiaomi 17.

Στον τομέα της κάμερας, η διαρροή αναφέρει ότι το νέο Xiaomi 17 θα διαθέτει periscope telephoto φακό, όπως συμβαίνει ήδη με τα Pro και Ultra της σειράς. Το πιο ενδιαφέρον σημείο, ωστόσο, είναι ότι προς το παρόν δεν φαίνεται κάποιο χαρακτηριστικό που να το διαφοροποιεί ξεκάθαρα από τα υπόλοιπα μοντέλα της σειράς, γεγονός που έχει προκαλέσει απορία ακόμη και σε Μέσα που ειδικεύονται στην αγορά της κινητής, τα οποία και σχολιάζουν ότι δεν είναι σαφές γιατί η Xiaomi νιώθει την ανάγκη να προχωρήσει τόσο γρήγορα σε μια ακόμη παραλλαγή της ίδιας flagship γραμμής.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το νέο Xiaomi 17 αναμένεται να παρουσιαστεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο της επόμενης χρονιάς, χωρίς να υπάρχει ακριβής ημερομηνία ή επιβεβαίωση για το όνομά του.