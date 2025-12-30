Το «στέκι» των δισεκατομμυριούχων: Πού δένουν τα super yachts τους για Πρωτοχρονιά

Η Καραϊβική και ειδικά το Σεν Μπαρτς μετατρέπεται ξανά στο πιο λαμπερό σημείο του πλανήτη για την Πρωτοχρονιά.

Για τους περισσότερους, η Πρωτοχρονιά σημαίνει αποφάσεις, έξοδο με φίλους και ίσως ένα ταξίδι. Για τους πιο πλούσιους ανθρώπους του πλανήτη, όμως, σημαίνει Καραϊβική, ιδιωτικούς σεφ, exclusive πάρτι και super yachts.

Την ώρα που εσύ ψάχνεις το πρωτοχρονιάτικο φιλί, εκείνοι έχουν ήδη δέσει τα πλωτά παλάτια τους στο St. Barths.

Η εικόνα που «πρόδωσε» τους δισεκατομμυριούχους: 327 σκάφη σε ένα λιμάνι μέσα σε 24 ώρες

Την εικόνα πίσω από αυτό το σκηνικό αποκάλυψε ο Ιταλός travel writer Jim Dobson, δημοσιεύοντας στις 29 Δεκεμβρίου ένα στιγμιότυπο από την πλατφόρμα Marine Traffic. Η φωτογραφία, που χαρακτηρίστηκε ως το «απόλυτο networking event», έδειχνε δεκάδες mega-yachts συγκεντρωμένα γύρω από το κοσμοπολίτικο νησί της Καραϊβικής. Στη λεζάντα του ήταν ξεκάθαρος: «Σχεδόν κάθε δισεκατομμυριούχος που βρίσκεται στην Καραϊβική έχει αγκυροβολήσει το yacht του στο St. Barths για την Πρωτοχρονιά».

Pretty much every billionaire in the Caribbean has anchored their mega-yachts in St. Barths for New Year’s Eve—Jeff Bezos, Michael Jordan, David Geffen, and an impressively long list here: https://t.co/z7M7Nv1A5o pic.twitter.com/mDSGLW1gNT December 29, 2025

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν το στιγμιότυπο. Σύμφωνα με το Marine Traffic, στο λιμάνι Gustavia βρίσκονται αυτή τη στιγμή 327 σκάφη, με 158 αφίξεις μέσα σε μόλις 24 ώρες, αριθμός που δείχνει ότι η Πρωτοχρονιά στο St. Barths είναι κάτι παραπάνω από παράδοση.

Οι διάσημοι που αγκυροβόλησαν στην Καραϊβική

Το Forbes δημοσίευσε λίστα με τα super yachts που βρίσκονται στο νησί. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το Koru του Jeff Bezos, μήκους 127 μέτρων, μαζί με το συνοδευτικό σκάφος Abeona.

Στο St. Barths βρίσκονται επίσης το Aquarius II του CEO της Disney Bob Iger, το Bad Romance του Dr Phil, το Lionhearted του Sir Philip Green, το Rising Sun του David Geffen και φυσικά, το M Brace του Michael Jordan. Στην ίδια περιοχή κινούνται ακόμη ο Jerry Jones, ο Sergey Brin και η κληρονόμος της Walmart, Nancy Walton Laurie.

Πως μπορείς να περάσεις την Πρωτοχρονιά στο St. Barths

Η Πρωτοχρονιά στο St. Barths δεν είναι μόνο yachts, αλλά και πάρτι υψηλών προδιαγραφών. Σύμφωνα με το Forbes, στο Gyp Sea beach club θα εμφανιστεί ο Calvin Harris, ενώ στο Nikki Beach τα decks θα αναλάβει ο Diplo. Και όπως λένε οι insiders, στο St. Barths δεν αρκεί να ξέρεις πού θα πας, πρέπει να ξέρεις και πού θα καθίσεις.

Όπως εξηγεί η Henley Vazquez της Fora Travel, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, από το σωστό τραπέζι μέχρι το timing της κράτησης. Κάποια δείπνα ξεκινούν ήσυχα και καταλήγουν σε ξέφρενα πάρτι μέχρι το πρωί.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ