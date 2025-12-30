Γιάννης Τσουκαλάς: Ποιος είναι ο Έλληνας kickboxer που δέχτηκε άγρια επίθεση στη Σερβία

O Γιάννης Τσουκαλάς είναι ο Έλληνας kickboxer που δέχτηκε άγρια επίθεση στη Σερβία, μετά τη νίκη του σε αγώνα. Το χρονικό του συμβάντος.

Ο αθλητής του kickboxing Γιάννης Τσουκαλάς δέχτηκε επίθεση στη Σερβία, μετά τη νίκη του σε αγώνα απέναντι στον Βαχίντ Κιτσάρα.

Ποιος είναι ο Γιάννης Τσουκαλάς

Ο Γιάννης Τσουκαλάς είναι ένας από τους σημαντικότερους επαγγελματίες αθλητές του kickboxing στην Ελλάδα, με καριέρα να του μετρά ήδη πολλές διακρίσεις στη χώρα μας, αλλά και το εξωτερικό.

