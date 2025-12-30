Xiaomi Mijia Pro: Το smart κλιματιστικό που κάνει τα πάντα

Γνωρίστε το Xiaomi Mijia Pro

Το Xiaomi Mijia Pro Eco 9000 BTU έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα στην αγορά των κλιματιστικών, συνδυάζοντας κορυφαία ενεργειακή απόδοση, προηγμένες smart λειτουργίες και απίστευτα εύκολη εγκατάσταση σε έναν κομψό σχεδιασμό που ταιριάζει σε κάθε ελληνικό σπίτι. Ιδανικό για κάθε χώρο (όπως υπνοδωμάτιο ή και σαλόνι), αυτό το inverter μοντέλο της Xiaomi προσφέρει ψυκτική ισχύ 9.000 BTU (2,6 kW) και θερμική 12.200 BTU, με ετήσια κατανάλωση μόλις 107 kWh σε ψύξη και 638 kWh σε θέρμανση, εξασφαλίζοντας λογαριασμούς ρεύματος που δεν «τσουρουφλίζουν».

Η καρδιά του Mijia Pro Eco χτυπά με τεχνητή νοημοσύνη (AI), κάνοντας το το πιο «έξυπνο» κλιματιστικό στην κατηγορία του. Η λειτουργία AI Energy Optimization & Saving αναγνωρίζει αυτόματα το μέγεθος του δωματίου, τις συνήθειες χρήσης και τις εξωτερικές συνθήκες, προσαρμόζοντας ισχύ, γωνίες ροής αέρα και ταχύτητα ανεμιστήρα για μέγιστη άνεση με ελάχιστη κατανάλωση που μειώνει την ενέργεια έως και 40% σε σχέση με συμβατικά μοντέλα. Συνδέεται απλά με την εφαρμογή Xiaomi Home (iOS/Android), επιτρέποντας απομακρυσμένο έλεγχο από οπουδήποτε: ρύθμιση θερμοκρασίας, προγραμματισμό ωρών λειτουργίας ή ενεργοποίηση Turbo mode για γρήγορη ψύξη σε 30 δευτερόλεπτα.

Υποστηρίζει φωνητικό έλεγχο μέσω Google Assistant και Alexa, οπότε μπορείς να πεις «Ок Google, δρόσισε το υπνοδωμάτιο στους 24°C» και να γίνει πραγματικότητα χωρίς να σηκωθείς από τον καναπέ. Επιπλέον, η AI προσωποποιεί την εμπειρία: μαθαίνει τις προτιμήσεις σου (π.χ. ήπια ροή αέρα βράδυ) και στέλνει υπενθυμίσεις για καθαρισμό φίλτρων, ενώ η λειτουργία Sleep Mode ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία για ήσυχο ύπνο, μειώνοντας θόρυβο σε 19-46 dB εσωτερικά. Μια ειδικά ρυθμισμένη smart λειτουργία αποτρέπει υγρασία στους σωλήνες, η προθέρμανση εξασφαλίζει άμεση θέρμανση και το αντιβακτηριακό φίλτρο με ιονιστή εξουδετερώνει 99% βακτήρια και μούχλα, κάνοντάς το ιδανικό για οικογένειες με παιδιά ή και αλλεργικούς.

Ο θόρυβος μένει χαμηλός: 46-53 dB εσωτερικά και 59 dB εξωτερικά, ενώ η μνήμη απενεργοποίησης επαναφέρει αυτόματα τις ρυθμίσεις μετά από διακοπή ρεύματος. Το design είναι μινιμαλιστικό, λευκό, με κρυφό LED display και μαγνητικό τηλεχειριστήριο που «κολλάει» στη μονάδα για εύκολη πρόσβαση.

Η εγκατάστασή του είναι «παιχνιδάκι» για επαγγελματίες, καθώς χαρακτηρίζεται από μέγιστη απόσταση εσωτερικής-εξωτερικής μονάδας 15-20 μέτρα οριζόντια και 5 μέτρα κάθετα, με σωλήνες σε ιδανικό μήκος για γρήγορη σύνδεση. Η τοποθέτησή του ολοκληρώνεται επί της ουσίας σε 1-2 ώρες χωρίς ειδικά εργαλεία. Η Xiaomi παρέχει οδηγούς και βίντεο στο Xiaomi Home app για σύνδεση WiFi (2.4GHz), ενώ η συντήρησή του απαιτεί έναν απλό μηνιαίο καθαρισμό φίλτρων (είναι αποσπώμενα και πλένονται) και το ετήσιο σέρβις συντήρησης.

Με ενεργειακή κλάση A+++ σε ψύξη (SEER 8,5) και A+++ σε θέρμανση θερμής ζώνης (SCOP 5,7), το Mijia Pro Eco ξεχωρίζει για την οικονομία του, χρησιμοποιώντας οικολογικό ψυκτικό R32 που μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα κατά 70% σε σχέση με παλαιότερα αερίου. Η τεχνολογία Inverter προσαρμόζει συνεχώς την ταχύτητα του κομπρέσορα, αποφεύγοντας απότομες εκκινήσεις που σπαταλούν ενέργεια, ενώ η λειτουργία ξηρότητας απομακρύνει υγρασία γρήγορα (1,2 lt/h), τέλεια για υγρά ελληνικά καλοκαίρια. Η Turbo λειτουργία εκτοξεύει ροή αέρα 14 μέτρα μακριά με ομοιόμορφη κατανομή 4D, καλύπτοντας κάθε γωνιά χωρίς ρεύματα αέρα, και η Anti-Cold Defrost προστατεύει από πάγο σε ψυχρούς χειμώνες.