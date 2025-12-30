«Ο Μίκαελ είναι εδώ, αλλά είναι διαφορετικός»: Το μήνυμα της συζύγου του 12 χρόνια μετά το ατύχημα

Η ανάρτηση που συγκίνησε τους φίλους της Formula 1.

Για 12 χρόνια, η ζωή του Μίκαελ Σουμάχερ καλύπτεται από απόλυτη μυστικότητα. Άμεση συνέπεια του σοβαρού ατυχήματος στο σκι, στις 29 Δεκεμβρίου 2013, που άλλαξε ανεπιστρεπτί όχι μόνο την πορεία του ως θρύλου της Formula 1, αλλά και την καθημερινότητα της οικογένειάς του.

Εκείνη η ημέρα στις γαλλικές Άλπεις οδήγησε σε βαριά εγκεφαλική κάκωση και εγκαινίασε μια νέα πραγματικότητα, βασισμένη στη σιωπή και στην αυστηρή προστασία της ιδιωτικής ζωής του.

Το σπίτι της οικογένειας μετατράπηκε σε ιδιωτική ιατρική μονάδα, με ετήσιο κόστος που ξεπερνά τα επτά εκατομμύρια ευρώ, ενώ η πρόσβαση περιορίστηκε σε έναν εξαιρετικά μικρό κύκλο ανθρώπων, υπό τον απόλυτο έλεγχο της συζύγου του, Κορίνα Σουμάχερ.

