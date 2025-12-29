«AI slop»: Το YouTube έχει κατακλυστεί από βίντεο που παράγονται με τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με μελέτη

Περισσότερο από το 20% των προτεινόμενων βίντεο σε νέους χρήστες προέρχονται από κανάλια που δημιουργούν περιεχόμενο μέσω ΑΙ, σύμφωνα με μελέτη της εταιρείας Kapwing

Το YouTube φαίνεται να εισέρχεται σε μια νέα εποχή περιεχομένου, αυτή του λεγόμενου «AI slop» βίντεο δηλαδή χαμηλής ποιότητας που έχουν παραχθεί εξ' ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη για την επίτευξη μαζικών προβολών και διαφημιστικών εσόδων.

Σύμφωνα με μελέτη της εταιρείας επεξεργασίας βίντεο Kapwing, την οποία επικαλείται ο The Guardian, πάνω από 20% των βίντεο που εμφανίζονται σε νέους χρήστες του YouTube ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία.

Η ανάλυση στα 15.000 πιο δημοφιλή κανάλια του κόσμου αποκάλυψε ότι 278 από αυτά παράγουν αποκλειστικά περιεχόμενο AI, συγκεντρώνοντας πάνω από 63 δισ. προβολές και 221 εκατ. συνδρομητές. Ο ετήσιος οικονομικός απολογισμός αυτής της «βιομηχανίας του ψηφιακού θορύβου» αγγίζει τα 117 εκατ. δολάρια.

