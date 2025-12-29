Η Samsung φέρνει τα Google Photos στις smart TVs της

Οι Samsung Smart TVs αλλάζουν και υποδέχονται τα Google Photos

Η Samsung ανακοίνωσε συνεργασία με τη Google για να φέρει το Google Photos απευθείας στις έξυπνες τηλεοράσεις της, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη ως native app σε οποιαδήποτε πλατφόρμα smart τηλεοράσεων και ξεκινώντας από τα μοντέλα 2026, τα οποία θα το αποκτήσουν μέσω update.

Οι χρήστες θα συνδέονται με τα στοιχεία του Google Account τους για να βλέπουν φωτογραφίες και βίντεο, οργανωμένα αυτόματα και χωρισμένα βάσει προσώπων, τοποθεσιών και στιγμών.

Η λειτουργία Memories θα ξεκινήσει να υποστηρίζεται τον Μάρτιο του 2026 αποκλειστικά σε Samsung TVs, δείχνοντας επιμελημένες ιστορίες βασισμένες σε επεξεργασία που θα κάνει η τεχνητή νοημοσύνη.

Αργότερα το 2026 θα έρθει το Create with AI, που ενσωματώνει το Nano Banana –μοντέλο του Google DeepMind– για θεματικά templates, Remix αλλαγές στυλ και μετατροπή φωτογραφιών σε σύντομα βίντεο απευθείας στην οθόνη, κάνοντας την τηλεόραση ένα δημιουργικό εργαλείο χωρίς να απαιτείται καν υπολογιστής ή κινητό.

Τα προσωποποιημένα αποτελέσματα θα προσφέρουν εξατομικευμένα slideshows με θέματα όπως παραλίες, πεζοπορίες, παιδιά ή συγκεκριμένες πόλεις (π.χ. Ντουμπάι), κάνοντας την πλοήγηση διαδραστική.