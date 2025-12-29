Σημαντική αλλαγή στο Gmail: θα μπορείτε να αλλάξετε διεύθυνση ηλεκτρονικού λογαριασμού!

Το Google φέρνει μια σημαντική αλλαγή στο Gmail

Η Google ξεκινά σταδιακά την rollout μιας μεγάλης αλλαγής στο Gmail, επιτρέποντας στους χρήστες να μεταβάλουν το @gmail.com username τους σε νέο @gmail.com διεύθυνση χωρίς να χάσουν emails, αρχεία Drive, επαφές ή πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως YouTube και Calendar.

Η λειτουργία, που εμφανίστηκε πρώτα σε support page στα Ινδικά και πιθανώς ξεκινά από Ινδία, μετατρέπει την παλιά διεύθυνση σε alias που συνεχίζει να δέχεται emails και να χρησιμοποιείται για login, ενώ το λογαριασμό διατηρεί όλες τις ρυθμίσεις άθικτες. Μοναδικός περιορισμός είναι η μία αλλαγή ανά 12 μήνες και το μέγιστο τρεις συνολικά ανά account.

Μέχρι τώρα, οι χρήστες με @gmail.com έπρεπε να φτιάχνουν νέο λογαριασμό και να μεταφέρουν δεδομένα χειροκίνητα, κάτι που συχνά προκαλούσε προβλήματα με third-party apps και χαμένα μηνύματα. Η αλλαγή γίνεται από τα Settings του Google Account, με την Google να τονίζει ότι «η διεύθυνση βοηθά στην ταυτοποίηση του λογαριασμού» και να ετοιμάζει την επέκταση σε όλους.

Ιδανική για όσους «κουβαλούν» ντροπιαστικές διευθύνσεις που δημιουργήθηκαν στην εφηβεία τους ή θέλουν κάτι πιο επαγγελματικό σε username, η ενημέρωση αυτή έρχεται μετά χρόνια αιτημάτων και ενισχύει την εμπιστοσύνη στο οικοσύστημα του Gmail.