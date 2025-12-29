Η απαγόρευση κινητών στις ΗΠΑ έφερε δυσκολίες στην απλή αναγνώριση ώρας από αναλογικά ρολόγια!

Ένα σημαντικό θέμα για την ώρα ήρθε στις ΗΠΑ

Η απαγόρευση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία της Νέας Υόρκης, που τέθηκε σε ισχύ στις 4 Σεπτεμβρίου για το σχολικό έτος 2025-26, αποκάλυψε ένα απροσδόκητο πρόβλημα: πολλοί έφηβοι δεν ξέρουν να διαβάζουν αναλογικά ρολόγια, βασιζόμενοι αποκλειστικά στις οθόνες των smartphones τους.

Δασκάλες ανέφεραν μαθητές που ρωτούσαν συνέχεια «τι ώρα είναι;» κοιτώντας αποσβολωμένοι τα παραδοσιακά ρολόγια στους τοίχους, αναγκάζοντας εκπαιδευτικούς να εξηγούν τα βασικά.

Το φαινόμενο δεν είναι -πάντως- νέο. Μελέτη του 2017 στην Οκλαχόμα έδειξε ότι μόνο 1 στα 5 παιδιά 6-12 ετών ήξερε την ώρα– αλλά η απαγόρευση των smartphones το έφερε ξανά στην επικαιρότητα.

Συζητήσεις σε Reddit, X και Instagram γέμισαν ιστορίες από μαθητές 17-21 ετών που ομολογούν άγνοια στο 25% των τάξεων μέχρι και αναρτήσεις από γονείς που ανησυχούσαν.

Εκπαιδευτικοί αποφάσισαν να δώσουν λύση εισάγοντας γρήγορα μαθήματα στις τάξεις.